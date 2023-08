Pogromcy Polaków w euforii. "Raków nie miał szans". Piszą tylko o jednym

Koniec marzeń Rakowa Częstochowa o Lidze Mistrzów. "Medaliki" zremisowały na Parken z FC Kopenhaga 1:1 i ostatecznie pożegnały się z grą w najbardziej prestiżowym turnieju w piłce klubowej na świecie. Niestety, podopieczni Dawida Szwargi stracili dwie pechowe bramki w tym dwumeczu i ostatecznie zabrakło im czasu do odrobienia strat. Teraz polski klub będzie musiał zadowolić się Ligą Europy, co wciąż jest dla niego bardzo dużym sukcesem. Na oficjalnej stronie ich rywali po meczu pojawił się artykuł gloryfikujący awans Duńczyków do Champions League.