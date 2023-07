Pogrążył Polskę w eliminacjach. I może teraz trafić do naszej Ekstraklasy

To byłby dość niezwykły transfer, gdyż nie tylko rzadko do polskiej ligi trafiają zawodnicy z Mołdawii, ale na dodatek rzadko trafiają tu zawodnicy, którzy tak niedawno okazali się katami reprezentacji Polski. A Ion Nicolaescu takowym się okazał. Był zdecydowanie najlepszym i wyróżniającym się zawodnikiem Mołdawii, która - jako kopciuszek w starciu z Polską w eliminacjach Euro 2024 - przegrywała do przerwy 0:2.