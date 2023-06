Podbił pierwszą ligę. Teraz chce go mistrz Polski

Fatalnie zaczął się sezon 2023/24 dla mistrza Polski, Rakowa Częstochowa. W pierwszym przedsezonowym sparingu z Puszczą Niepołomice w Arłamowie (4-0) kontuzji doznał lider drużyny, Ivi Lopez. Początkowo wydawało się, że to nic poważnego, a jednak ostatecznie potwierdziły się najgorsze przewidywania - hiszpański wirtuoz zerwał więzadła krzyżowe, co oznacza przerwę co najmniej kilkumiesięczną przerwę w grze i późniejszą rehabilitację.