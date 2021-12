Zobacz zapis relacji live z meczu Raków Częstochowa - Piast Gliwice



Dla opiekuna gości, Waldemara Fornalika, był to 450. ekstraklasowy mecz w roli trenera. Nie takiego wieczoru się jednak spodziewał. Nie dość, że wraca do domu bez punktu, to jeszcze... z czerwoną kartką na koncie. To kara za protesty w ostatnich sekundach meczu.

Tymczasem jeszcze przed pierwszym gwizdkiem było jasne, że zadanie przed gliwiczanami nie jest łatwe. Przyjechali pod Jasną Górę, by odczarować stadion Rakowa. W tym sezonie nie wygrał tam jeszcze nikt. Częstochowianie zanotowali na swoim obiekcie cztery zwycięstwa i trzy remisy.

Reklama

Na inaugurację cyklu 2021/22 podopieczni Marka Papszuna wygrali z Piastem w gościnie 3-2. Każdy, kto spodziewał się strzelaniny również w rewanżowej potyczce tych zespołów, musiał poczuć się srogo rozczarowany.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Raków Częstochowa 0-2 SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Do przerwy bliżej otwarcia wyniku była ekipa z Gliwic. Za każdy razem w roli głównej występował najlepszy obecnie strzelec drużyny - Alberto Toril.

Najpierw Hiszpan nieczysto uderzył w piłkę z trzech metrów - po dośrodkowaniu Damiana Kądziora - i ta poszybowała obok słupka. Potem futbolówkę, po mocnym strzale 24-letniego snajpera, tuż sprzed linii bramkowej głową wybił ofiarnie Fran Tudor.



Głosowanie zakończyło się, zobacz wyniki: Kto zasłużył na awans do wielkiego finału? Dawid Tomala 45% Anita Włodarczyk 55%

głosów: 7753

Po zmianie stron gospodarze nadal nie potrafili zdominować rywala i znów byli bliscy utraty gola.

Raków - Piast. Horror w ostatnich sekundach

Na najlepszą sytuację bramkową meczu Piast czekał aż do 75. minuty. Wówczas golkiper Rakowa wykazał się najwyższym kunsztem, broniąc dwa groźne uderzenia w ciągu kilku sekund. Najpierw zatrzymał płaski strzał Kristophera Vidy, a zaraz potem dobitkę z kilku metrów Torila.

Hiszpański napastnik kilka minut później próbował pokonać Kovaczevicia wysokim lobem z niemal 30 metrów, ale i ta próba zakończyła się niepowodzeniem. Bośniacki bramkarz w ostatniej chwili zdołał wyekspediować piłkę na rzut rożny.

Raków odpowiedział najpierw groźnym uderzeniem głową Mateusza Wdowiaka, po którym Frantiszek Plach z trudem przeniósł futbolówkę nad poprzeczką. Ale w samej końcówce był już bezradny. Właśnie Wdowiak najlepiej odnalazł się w podbramkowym zamieszaniu i z strzałem z pięciu metrów umieścił piłkę w siatce!

Raków Częstochowa - Piast Gliwice 1-0 (0-0)

Bramka: 1-0 Wdowiak (90+4.)



UKi



PKO Ekstraklasa - wyniki, tabela, strzelcy, terminarz

CZYTAJ TEŻ: Bramkarz Stali Mielec broni dwa rzuty karne!