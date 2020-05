Czołowa ósemka piłkarskiej PKO Ekstraklasy jest celem Rakowa Częstochowa, który w piątek zagra na wyjeździe ze Śląskiem. Będzie to druga wyprawa "Czerwono-Niebieskich" do Wrocławia, bo do meczu zaplanowanego na 13 marca z powodu pandemii koronawirusa nie doszło.

Częstochowianie z niecierpliwością czekają na wznowienie rozgrywek, bo chcą walczyć o miejsce w pierwszej ósemce, które gwarantowałoby im utrzymanie się w Ekstraklasie.

Na cztery kolejki przed końcem rundy zasadniczej do tej strefy brakuje im zaledwie punktu, a oprócz meczu we Wrocławiu zagrają jeszcze w Krakowie z Wisłą, a w Bełchatowie, gdzie występują w roli gospodarzy, będą podejmować ŁKS i Zagłębie Lubin.

Przed powrotem do rywalizacji piłkarze Rakowa przebywali na dwóch pięciodniowych obozach - w Woli Chorzelewskiej i Sochocinie - podczas których pracowali zarówno nad formą fizyczną i psychiczną, jak też nad rozwiązaniami taktycznymi.

Podczas pierwszego z tych zgrupowań poważnej kontuzji kolana doznał Miłosz Szczepański. Ten ofensywny pomocnik, mający jako 22-latek status młodzieżowca, wystąpił w 24 spośród 26 dotychczas rozegranych spotkań i zdobył jedną bramkę, a zerwanie więzadeł krzyżowych przednich i rehabilitacja po przebytej operacji oznaczają dla niego kilkumiesięczną przerwę w grze i treningach.