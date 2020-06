Raków Częstochowa pokonał Arkę Gdynia 3-2 w meczu 33. kolejki PKO Ekstraklasy. Dla beniaminka spod Jasnej Góry to już czwarte zwycięstwo z rzędu!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. Inter Mediolan - Sassuolo 3-3 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Zobacz zapis relacji na żywo z meczu Raków Częstochowa - Arka Gdynia

Reklama

Zapis relacji na żywo na urządzenia mobilne z meczu Raków - Arka

Przed tym spotkaniem, na pięć kolejek przed końcem rozgrywek Ekstraklasy, będąca w strefie spadkowej Arka Gdynia traciła pięć punktów do pierwszej bezpiecznej Wisły Kraków. By myśleć o utrzymaniu miejsca w elicie, gdynianie musieli zrobić coś ekstra.

Takim czymś byłoby zwycięstwo na wyjeździe z Rakowem, który wygrał trzy ostatnie mecze w lidze. W krajowych rozgrywkach często bywa tak, że punkty zdobywa drużyna, która bardziej ich potrzebuje, ta której bardziej zależy. Częstochowianie byli już pewni utrzymania, ale to oni zaczęli bardziej zaangażowani. Nie było desperackich ataków Arki, to Raków w początkowych minutach prawie nie schodził z połowy gości.

Nie było jakichś przygniatających ataków gospodarzy, ale to oni mieli przewagę. Udokumentowali ją bramką w 29. minucie. Po rzucie rożnym reżysera gry Rakowa, Petra Schwarza, najpierw piłkę odbił Maciej Jankowski, ostatecznie skierował ją do siatki obrońca Kamil Piątkowski. To pierwszy gol 20-letniego zawodnika w ligowej karierze.

Arka nie odpowiedziała huraganowymi atakami, oddała zaledwie jeden niegroźny strzał w wykonaniu Mateusza Młyńskiego. Tuż przed przerwą Raków podwyższył prowadzenie, David Tijanic wystawił piłkę Schwarzowi, a ten mierzonym strzałem dystansu umieścił piłkę tuz przy słupku. 2-0 do przerwy.