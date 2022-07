Piękny gest Rakowa na rzecz Polaków w Kazachstanie

Oprac.: Kamil Jagodyński Raków Częstochowa

Raków Częstochowa co prawda jest już niemal pewny awansu do III rundy eliminacji Ligi Konferencji, ale to nie oznacza, że nie ma w Astanie niczego konstruktywnego do zrobienia. Oprócz, co oczywiste, wyniku piłkarskiego, klub postanowił wspomóc też lokalną Polonię, przywożąc z Polski wiele darów.

Zdjęcie Raków Częstochowa przekazał dary na rzecz Polonii w Kazachstanie / Michał Szprendałowicz / twitter