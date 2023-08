Pechowy początek Rakowa! Nie tak to miało wyglądać (WIDEO)

Liga Mistrzów to rozgrywki wyjątkowo niegościnne dla polskich klubów. W dotychczasowych 31 podejściach tylko trzy razy nasze ekipy zdołały zakwalifikować się do piłkarskiej elity. Dwukrotnie zrobiła to Legia Warszawa i raz Widzew Łódź. Teraz drzwi do futbolowego raju stara się otworzyć Raków Częstochowa.