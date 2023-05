Papszun wyjedzie za granicę? Szczere słowa trenera Rakowa

Marek Papszun to największy zwycięzca kończącego się już sezonu PKO BP Ekstraklasy. Trener Rakowa Częstochowa wygrał w końcu upragnione mistrzostwo, a także awansował do finału Pucharu Polski. Dla Papszuna mistrzowski tytuł jest piątym trofeum zdobytym w ciągu trzech ostatnich lat! Kilka tygodni temu szkoleniowiec ogłosił jednak podczas specjalnej konferencji prasowej, że pod koniec maja pożegna się z częstochowskim klubem.

Papszun potwierdza zainteresowanie

Wśród nich ma być między innymi Cracovia, która - zdaniem portalu Meczyki.pl - miała zaproponować Papszunowi pensję w wysokości 500 tys. zł miesięcznie (chociaż klub już to zdementował). Podobno nie brakuje także ekip z zagranicy, które rozważają zatrudnienie Polaka.



- Na pewno zainteresowanie jest, ale od zainteresowania do finalizacji tematów droga jest daleka. Chociaż w pewien sposób to cieszy, to jednak dopiero pierwszy etap tego, aby skonsumować tą radość i zainteresowanie. Ja podchodzę do tego spokojnie - powiedział Papszun na "Po Gwizdku".