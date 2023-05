Papszun ostro komentuje zadymę na finale

Teraz w rozmowie z "Po Gwizdku" Papszun powiedział : "Po meczu powiedziałbym to samo. Bo wszystko, co mówiłem, się sprawdziło (...) Nie chcę wchodzić w to, kto prowokował, jak to się wszystko toczyło od pierwszego gwizdka aż do tego, co się działo w kuluarach, czyli pod szatniami. Na pewno nie powinno do tego dojść. To kładzie cień na finale, bo piłka zeszła na drugi plan, a nie powinno tak być. Obawy się jednak sprawdziły, wyszło jak wyszło".

Papszun: "Jest mi przykro"

Papszun dodał także: "Jeśli chodzi o sam mecz, o zachowanie ławek rezerwowych, to nie powinno do tego dochodzić i to jest coś, co nie powinno się wydarzyć, ale z drugiej strony to są emocje. I w jakiś sposób można to zrozumieć. Ale wiadomo, że to przeszło pewne granice, do których dojść nie powinniśmy. Mam nadzieję, że w przyszłości do tego już nie dojdzie".