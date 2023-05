Ostrożna deklaracja ws. Rakowa. Chodzi o najbliższą przyszłość. "Mam nadzieję"

Raków Częstochowa mistrzem Polski. Michał Świerczewski czuł się "pewnie"

Po tym, jak okazało się, że Raków może cieszyć się już z triumfu w rozgrywkach, Michała Świerczewskiego zapytano o to, czy była to "najdłuższa i najbardziej nerwowa niedziela" w jego życiu. - Czułem się pewnie. Wiedziałem, na ile mamy świadomą drużynę i nawet, jeśli dziś powinęła nam się noga, to wiedziałem, że w pozostałych meczach te niezbędne punkty zdobędziemy. Byłem przekonany, że to mistrzostwo wcześniej czy później znajdzie się w Częstochowie - zadeklarował właściciel klubu w rozmowie z Canal+ Sport.