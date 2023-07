Nietypowy transfer mistrza Polski. Tego nazwiska nikt głośno nie wymieniał

Sezon transferowy w pełni, ale na celowniku klubowych skautów nie znajdują się... wyłącznie zawodnicy. Raków Częstochowa poinformował właśnie o angażu Kamila Wódki, psychologa sportu. Nie jest to człowiek w futbolu anonimowy. Do tej pory najmocniej kojarzony był jednak z ekipą skoczków narciarskich. Nowy nabytek pomóc ma drużynie w batalii o awans do fazy grupowej Champions League.