Niespodziewany kandydat na następcę Papszuna. Raków podkupi trenera rywali?

Trwające przez lata sukcesy Marka Papszuna w Częstochowie już od dawna pobudzały coraz to głośniejsze spekulacje na temat tego, że trener ten może niebawem zmienić klubowe barwy i poszukać sobie nowych wyzwań. Swego czasu był on przymierzany chociażby do Legii Warszawa, potem zaś przypisywano go do przejęcia kadry po Czesławie Michniewiczu.

Papszun jednak niezmiennie trwał na swoim stanowisku i niewiele zapowiadało na to, by w "Mieście Świętej Wieży" miało dojść do rewolucji - aż do 19 kwietnia, kiedy to na oficjalnej konferencji prasowej szkoleniowiec nagle, wespół z właścicielem Rakowa, Michałem Świerczewskim, ogłosił swoje odejście.

Wydawać by się mogło, że następca 48-latka zostanie ogłoszony już po sezonie 2022/2023 - albo co najmniej po tym, jak RKS ewentualnie przypieczętuje zdobycie mistrzostwa Polski. Tymczasem Świerczewski 23 kwietnia poinformował na Twitterze, że sukcesor Papszuna zostanie ogłoszony już w najbliższym tygodniu.

Raków Częstochowa niebawem ogłosi nazwisko nowego trenera. Wśród kandydatów... Pavol Staňo

Karuzela trenerska i tak była wówczas w pełnym ruchu - w doniesieniach zdążyło przewinąć się kilka ciekawych nazwisk, a do listy właśnie dołączono kolejne, raczej niespodziewane. Według informacji podanych przez Tomasza Galińskiego z portalu WP SportoweFakty pałeczkę od Papszuna miałby przejąć... Pavol Staňo.

To o tyle interesujące, że Słowak oczywiście jak na razie wciąż prowadzi Wisłę Płock, czyli ligowego konkurenta Rakowa Częstochowa. Trzeba przy tym przyznać, że "Nafciarze" pod wodzą Staňo w naprawdę dobrym stylu rozpoczęli kampanię 23/24, potem jednak złapali zadyszkę, która... trzyma ich do tej pory.

Wisła jest teraz już zaledwie 10. w tabeli, a przyczyniła się do tego m.in. seria porażek między końcówką stycznia a początkiem marca. Ostatnio zaś forma ekipy z Mazowsza jest zwyczajnie nierówna. Czy nadszedł więc czas i na wielkie zmiany przy Łukasiewicza 34?

Ustalenia Interii: Następcą Papszuna ma być Dawid Szwarga

Warto nadmienić, że powyższe doniesienia stoją w sprzeczności z ustaleniami, do jakich dotarła wcześniej Interia. Jak opisywał to nasz dziennikarz Bartosz Nosal, następcą Papszuna miałby zostać Dawid Szwarga, który jak dotychczas pracował jako jego asystent.

Co by się nie wydarzyło - przy Limanowskiego zakończy się pewna era. Wraz z trenerem zespół "Medalików" ma opuścić do tego wszystkiego również Patryk Kun, który latem stanie się oficjalnie piłkarzem Legii Warszawa. Jak potoczą się zaś losy aktualnego (jeszcze) sternika RKS-u? Na razie nic na ten temat nie wiadomo na pewno...

