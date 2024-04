​Niespodziewany bramkarski zwrot akcji. Kłopoty mistrza Polski

Przyjście Dusana Kuciaka do Rakowa Częstochowa miało się odbyć na mocy tzw. transferu medycznego . To ucięło wszelkie spekulacje, według których pierwszy bramkarz popularnych "Medalików" Vladan Kovacević miał się pobić na treningu z jednym z piłkarzy, dlatego został odsunięty od składu. Transfer medyczny musi być prawidłowo udokumentowany. Dodatkowo urazu wykluczającego grę nabawił się Muhamed Šahinovic, dlatego Raków na gwałt szukał zastępstwa.

Oprócz Kuciaka lider Fortuna I ligi wciąż posiada niezapłacone zobowiązania licencyjne, m.in. wobec Davida Steca (7 kwietnia miały mu zostać wypłacone środki, co nie nastąpiło), Mario Malocy, Łukasza Zwolińskiego i jednego z byłych działaczy. To zobowiązania licencyjne, krucho również z płatnościami dla pracowników klubu i akademii oraz dla wielu kontrahentów. Czy to odmieni się po powrocie do Ekstraklasy, który może nastąpić już niebawem?