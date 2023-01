Niebywała historia! Gwiazda Rakowa Częstochowa ma trafić do Bayernu

Vladan Kovacević, bramkarz Rakowa Częstochowa, miałby trafić do Bayernu Monachium! Niemieckie media potwierdzają, że taka propozycja wpłynęła do bawarskiego klubu i jest rozważana. To byłby prawdopodobnie największy transferowy hit zimy w polskiej lidze.