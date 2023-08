Na Raków czekają miliony euro. Nawet tyle może dostać za grę w Lidze Europy

Raków Częstochowa odpadł z Ligi Mistrzów, ale na pocieszenie wystąpi w fazie grupowej Ligi Europy. Polska drużyna powalczy nie tylko o jak najlepszy wynik czysto sportowy oraz punkty do rankingu - występy w europejskich pucharach to także bardzo solidny zastrzyk gotówki do klubowej kasy. Już dziś wiadomo, że na konto Rakowa wpłyną miliony, w dodatku liczone nie w złotówkach, a w euro.