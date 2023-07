Na ławce Rakowa Częstochowa się zagotowało. Sędzia stracił cierpliwość

W drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów UEFA Raków Częstochowa mierzy się z dobrze znanym polskim kibicom Karabachem . Świeżo upieczeni mistrzowie Polski nie chcą podzielić losu Legii Warszawa i Lecha Poznań , które w przeszłości poległy w starciu z azerskim klubem .

Sędzia nie wytrzymał. Podbiegł do ławki Rakowa i pokazał żółtą kartkę

Od samego początku ławka rezerwowych ze sztabem szkoleniowym Rakowa Częstochowa podchodziła do wszystkich wydarzeń boiskowych bardzo emocjonalnie. Sędzia musiał w końcu zareagować na powtarzające się pretensje. W pewnym momencie podbiegł do ekipy Dawida Szwargi i pokazał w jej kierunku żółtą kartkę. Nie wiadomo jednak, czyje nazwisko zostanie wpisane do protokołu meczowego.