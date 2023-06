Mistrzowie Polski zbroją się przed atakiem na Europę. Kolejny angaż "klepnięty"

Kacper Bieszczad to młodzieżowy reprezentant Polski . Dysponuje znakomitymi warunkami fizycznymi (192 cm) i postrzegany jest jako jeden z najbardziej perspektywicznych graczy PKO Ekstraklasy. Najbliższy rok spędzi w Rakowie Częstochowa .

- Widzimy w Kacprze potencjał do rozwoju i chcemy stworzyć mu odpowiednie warunki, by z czasem jeszcze podniósł swoje umiejętności. Mimo wciąż młodego wieku ma spore doświadczenie z gry w Ekstraklasie i I lidze oraz ze zgrupowań reprezentacyjnych. Wierzymy, że jego obecność wzmocni rywalizację między słupkami Rakowa - mówi dyrektor sportowy Robert Graf, cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu .

Bieszczad odebrał zaproszenie od Santosa. Teraz otwiera nowy rozdział kariery

- Dołączenie do drużyny mistrzów Polski jest dla mnie wielkim wyróżnieniem. Jest też oczywiście wyzwaniem, ale ja te wyzwania lubię i się ich nie boję. Wierzę, że tutaj podniosę swój poziom sportowy, rozwinę się jako bramkarz i pomogę drużynie w osiągnięciu założonych przez nas celów na boisku - mówi młody golkiper .

Piłkarz dołączył już do zespołu, który przebywa obecnie na letnim obozie w Arłamowie. Podopieczni Dawida Szwargi przygotowują się tam do eliminacji Ligi Mistrzów. Batalię o awans do elity rozpoczną starciem z Florą Tallinn (12 i 19 lipca).