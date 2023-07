Srdjan Plavsić (Slavia Praga) przechodzi dziś testy medyczne i po nich podpisze 4-5 letni kontrakt z Rakowem Częstochowa. Mistrz Polski zastanawiał się nad wypożyczeniem. Ostatecznie transfer definitywny. To uruchomi transfer Mateusza Wdowiaka do Zagłębia Lubin

PKO Ekstraklasa. Raków Częstochowa z kolejnym transferem

O potencjalnej przeprowadzce Wdowiaka do Lubina mówiło się już od jakiegoś czasu, teraz wszystko wskazuje na to, że cała sprawa nabierze tempa , bo Raków zdołał pozyskać skrzydłowego w miejsce sprowadzonego z Cracovii 26-latka. Wdowiak w ostatnich miesiącach stracił miejsce w składzie mistrzów Polski , a w prowadzonym przez Waldemara Fornalika Zagłębiu miałby odgrywać bardziej znaczącą rolę .

Włodarze Rakowa znają Plavsicia całkiem dobrze, bo skrzydłowy grał przeciwko ich drużynie w zeszłorocznych eliminacjach Ligi Konferencji. Serb wystąpił w przegranym przez Slavię Praga 1:2 meczu w Częstochowie, zabrakło go z kolei w rewanżu, gdzie jego zespół w dramatycznych okolicznościach wyeliminował "Medaliki" z gry i sam awansował do fazy grupowej. Sezon wcześniej Plavsić był z kolei dosyć ważnym punktem zespołu, który dotarł do ćwierćfinału tych rozgrywek. Po dwumeczu z Rakowem został wypożyczony do Banika Ostrawa i tam spędził miniony sezon, zdobywając 5 goli i notując 5 asyst w 24 meczach Fortuna Ligi.