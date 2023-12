Mistrz Polski pożegnał się z Europą blamażem. Trener: "Kampania była udana"

W wiosennej fazie rozgrywek na arenie międzynarodowej nie zobaczymy Rakowa Częstochowa. Przepustkę do fazy pucharowej zapewniało co najmniej trzecie miejsce w grupie Ligi Europy. Cel nie został zrealizowany, a finisz zmagań z wyżej notowanymi rywalami okazał się nad wyraz bolesny. - Kampania w europejskich pucharach była udana. Mierzyliśmy się z wieloma drużynami, które miały większe doświadczenie w pucharach niż my - oznajmił na antenie TVP Sport trener mistrzów Polski, Dawid Szwarga.