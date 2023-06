Mistrz Polski potwierdził transfer. Grywał niedawno z FC Barceloną

Bośniak Adnan Kovacević został piłkarzem Rakowa Częstochowa. 30-letni obrońca podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2025 roku, z opcją przedłużenia o kolejny rok - poinformował oficjalnie klub.

Raków Częstochowa. Doświadczenie w europejskich pucharach atutem Adnana Kovacevicia

30-letni Kovacević to reprezentant Bośni. Zaczynał przygodę w piłką w ojczyźnie, w ekipie NK Travnik. Stamtąd trafił do FK Sarajevo, a później - do Korony Kielce. Dla kieleckiej ekipy rozegrał w sumie aż sto spotkań.