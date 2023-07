Różnica jest taka, że mistrz Polski potrafił zrobić to, co nie udało się reprezentacji. To on strzelił zwycięskiego gola i to on zszedł z boiska z wynikiem 3:2. Gorszym niż 2:0, które miał jeszcze 20 minut przed końcem, ale pozwalającym myśleć o dokonaniu tego, czego nie zdołał zrobić rok temu Lech Poznań i żaden inny polski klub. Karabach Agdam to bowiem największy kat polskich klubów w całej historii gry w europejskich pucharach.