Media: Raków wybrał arenę. Tutaj stoczy decydujący bój o Ligę Mistrzów?

Obiekt Rakowa Częstochowa nie spełnia wszystkich wymogów UEFA. Z tego względu będą mogły być na nim rozgrywane mecze tylko trzech rund kwalifikacyjnych Ligi Mistrzów . Decydujący dwumecz w IV rundzie - jeśli do niego dojdzie - trzeba rozegrać na obcym terenie .

Chodzi o arenę, na której w roli gospodarza występuje pierwszoligowe Zagłębie . To nowy obiekt, otwarty raptem przed dwoma miesiącami. Na trybunach może pomieścić blisko 12 tys. widzów .

Raków krok od tytułu mistrza Polski. Koronację odłożyła w czasie Legia

Najpierw Raków musi jednak przypieczętować tytuł mistrzowski . Teoretycznie mógł to zrobić już w ostatniej kolejce kwietnia. Nie świętował jednak końcowego triumfu mimo domowego zwycięstwa 4-0 nad Lechią Gdańsk .

Do nowego sezonu częstochowianie przystąpią pod wodzą nowego trenera . Marka Papszuna zastąpi jego dotychczasowy asystent Dawid Szwarga .

- Jest osobą posiadającą bardzo wysoki potencjał intelektualny, merytorykę, wiedzę piłkarską oraz cechy charakteru, które moim zdaniem predysponują go do tego, by być bardzo dobrym szkoleniowcem - wytłumaczył swój wybór właściciel klubu, Michał Świerczewski.