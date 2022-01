Sorescu to aktualnie piłkarz walczącego o utrzymanie w rumuńskiej ekstraklasie Dinama Bukareszt. W obecnym sezonie w 20 spotkaniach strzelił osiem goli i zanotował jedną asystę. Jest kapitanem zespołu, a według wycen serwisu "Transfermarkt" szóstym, najbardziej wartościowym graczem ligi (1,9 miliona euro).

Deian Sorescu w Rakowie Częstochowa?

"Weszło" donosi, że ostatnia oferta złożona przez Raków opiewa na 600 tysięcy euro plus bonusy oraz procent od kolejnego transferu. Prawdopodobnie zostanie przez zespół zaakceptowana, a Sorescu wkrótce przeniesie się na polskie boiska.



Informacje te stoją w sprzeczności z doniesieniami rumuńskich mediów, które przekonują, że Dinamo oczekuje 800 tysięcy i 20% kwoty kolejnego transferu. Może to być jednak "zasłona dymna".



Raków Częstochowa to aktualnie trzeci zespół tabeli Ekstraklasy. Ma w dorobku 35 punktów - o sześć mniej, niż liderujący Lech Poznań. Drużyna Marka Papszuna to wicemistrz kraju.

Co ciekawe, zatrudnieniem Sorescu zainteresowana była także Legia Warszawa.