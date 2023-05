Marek Papszun ostro odpiera ataki na Raków. Dostało się krytykom. "My jesteśmy normalni..."

Marek Papszun odpiera ataki krytyków. "Jesteśmy normalnymi ludźmi"

Świętowanie tytułu rozpoczęło się naturalnie momentalnie , a zanim piłkarze udali się pod swój stadion, by cieszyć się wspólnie z kibicami, postanowili rozpocząć zabawę we własnym gronie. Nagrania z celebracji były na bieżąco udostępniane w mediach społecznościowych , a część kibiców i osób ze środowiska piłkarskie skomentowała je bardzo negatywnie . Pisano chociażby, że prezentuje się to mało poważnie, a całość przypomina klimatem wesele. Do takich komentarzy postanowił odnieść się Marek Papszun.

"Chodzę do Biedronki czy Lidla, nie mam z tym żadnego problemu, tak samo żaden z zawodników. To nie są celebryci z przerośniętym ego, że muszą teraż w pałacu świętować. Będą trenować do końca, będą grać do końca. To są 200% profesjonaliści " - dodał szkoleniowiec nowokoronowanych mistrzów Polski.