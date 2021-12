O najbliższej przyszłości Marek Papszun opowiada w rozmowie z serwisem sport.tvp.pl. Nie mogło w niej nie paść pytanie o zatrudnieniu w Legii. Od kilku dobrych tygodni nie ma dnia, by nie spekulowano na ten właśnie temat.



Coraz rzadziej pada pytanie "czy", a coraz częściej "kiedy". 47-letni szkoleniowiec urósł już niemal do roli jedynego wybawcy obrońców tytułu, którzy na finiszu rundy jesiennej sięgnęli bez mała ligowego dna.



- Ten temat został mocno wyolbrzymiony przez media. Ludzie niekoniecznie zdają sobie sprawę, jak takie rzeczy są przyjmowane przez szatnię. Oczywiście, od razu zareagowałem i przekazałem piłkarzom, jak wygląda sytuacja. Powiedziałem im, że nic się nie zmienia, walczymy o swoje cele i na tym się skupiamy - opowiada trener Rakowa.

Okazuje się jednak, że jego obecni podopieczni nie odcinają się od medialnych dywagacji. Papszun wyznaje, że na Mikołajki otrzymał od drużyny... sweter Legii.



Czy właśnie w nim będzie rozmyślał w zimowe wieczory o tym, co przyniosą najbliższe tygodnie i miesiące? Panuje przekonanie, że Aleksandar Vuković wrócił do Legii tylko po to, by bezpiecznie doprowadzić ją do mety sezonu. Potem przy Łazienkowskiej może nastać era Papszuna.





- Decyzji należy spodziewać się na koniec grudnia. Chcę usiąść i poważnie się nad wszystkim zastanowić, porozmawiać o tym z rodziną. Kontrakt obowiązuje do końca sezonu, teraz planujemy okres przygotowawczy, który będzie dość krótki - mówi Papszun.