Liverpool, AS Roma, czy jednak Atalanta? To może czekać Raków w Lidze Europy

Raków zagra w fazie grupowej drugich pod względem poziomu i prestiżu rozgrywek europejskiej piłki i będzie w niej losowany z ostatniego czwartego koszyka. W gronie potencjalnych przeciwników częstochowian nie zabraknie mocnych klubów - to przede wszystkim przedstawiciele najsilniejszych lig, którzy w poprzednim sezonie nie zdołali zająć w nich odpowiednio wysokich miejsc, by zakwalifikować się do najbliższej edycji Ligi Mistrzów. Z Premier League jest to Liverpool, z Serie A Atalanta Bergamo i AS Roma, z Bundesligi Bayer Leverkusen, a z La Liga Villarreal. Każdy z tych zespołów znajdzie się w pierwszym koszyku piątkowego losowania (podobnie jak West Ham United, zwycięzcy ostatniej Ligi Konferencji) i każdy z nich może być rywalem Rakowa.