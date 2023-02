Leśnodorski reaguje w sprawie prezesury w Rakowie! Jest nowy kandydat

Reakcja samego zainteresowanego wskazuje jednak na to, że była to błędna informacja. Leśnodorski oznaczył na Twitterze właściciela Rakowa Michała Świerczewskiego, pisząc żartobliwie:

Media: Piotr Obidziński zostanie prezesem Rakowa Częstochowa

Media podają za to nowe nazwisko osoby, która ma objąć to stanowisko. Co ciekawe, jest to postać związana z Leśnodorskim. Według portalu "Weszło!" nowym prezesem lidera Ekstraklasy zostanie Piotr Obidziński.