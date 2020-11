- Każdy kibic powinien być po tym meczu zadowolony, bo pewnie każdy oglądający miał kawał frajdy. I o to chodzi – powiedział po spotkaniu z Lechem Poznań Goncalo Feio, asystent Marka Papszuna w Rakowie Częstochowa.

Portugalczyk zastępował w tym spotkaniu zawieszonego na dwa mecze pierwszego szkoleniowca Rakowa Marka Papszuna. Miał nosa przy zmianach - to wprowadzony na ostatnie minuty 18-letni Daniel Szelągowski przeprowadził kapitalny rajd, po którym wyrównał na 3-3. Była wówczas druga z trzech doliczonych przez arbitra minut. Wynik nie powinien dziwić, gdyż spotkały się dwie drużyny zdobywające w Ekstraklasie najwięcej goli.

- Mecz był bardzo piłkarski, zmierzyły się dwa zespoły, które patrzyły sobie w oczy. I my, jako kopciuszek, przyjechaliśmy do wielkiego Lecha, który gra przecież w Lidze Europy. Było widać jego jakść piłkarską. Tyle że my też byliśmy tacy, jacy chcemy być: odważni. Bo to był Raków z charakterem. Zespół, który niezależnie co się stanie, ma plan i chce go wykonywać - mówił po spotkaniu portugalski szkoleniowiec.

Feio zaznaczył jednak, że mimo dość szczęśliwie wywalczonego punktu, czuje pewien niedosyt. - Mieliśmy nieco więcej stuprocentowych sytuacji niż Lech, ale wiemy też, że to bardzo trudny teren. Trzeba więc ten punkt szanować, ale żeby uznać go za dobre osiągnięcie, musimy wygrać kolejne spotkania - powiedział asystent trenera Papszuna.

- Ten mecz miał nas zweryfikować, takie słowa padły jakiś czas temu. Uważam, że zweryfikował i zdaliśmy ten egzamin. Walczyliśmy jak równy z równym z zespołem bardzo dobrym piłkarsko,. któremu życzę powodzenia w Lidze Europy - zakończył Feio.

Raków zachował pozycję lidera na kilka godzin, ale może ją stracić, jeśli w niedzielę Legia Warszawa pokona na wyjeździe Cracovię.

Andrzej Grupa

