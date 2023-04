Kto trenerem Rakowa zamiast Marka Papszuna? Następca już jest wybrany

Najbardziej logicznym kandydatem do poprowadzenia Rakowa Częstochowa w kolejnym sezonie Ekstraklasy jest Dawid Szwarga , dotychczasowy asystent Marka Papszuna . Według informacji, do których dotarliśmy, właśnie 32-latek ma zostać nowym trenerem Rakowa.

Marek Papszun odchodzi z Rakowa Częstochowa

Marek Papszun swoje odejście z Rakowa Częstochowa nazwał "bardzo trudną decyzją". - Kuszące było to, że jeśli zdobędziemy mistrzostwo, to każdy trener chce spróbować grać w pucharach. A w Lidze Mistrzów - to jest coś wyjątkowego. To się zdarza tylko raz w sezonie i to jednej drużynie - mówił odchodzący po siedmiu latach trener Rakowa Częstochowa.