Koszmarny klops bramkarza Rakowa Częstochowa. Tak padł gol dla Kopenhagi

Pierwsza połowa rewanżowego meczu FC Kopenhaga z Rakowem Częstochowa nie ułożyła się po myśli mistrza Polski, który przyjechał do stolicy Danii, aby odrobić jednobramkową stratę z pierwszego spotkania. W 35. minucie Denis Vavro zaskoczył źle ustawionego Vladana Kovacevicia i zdobył bramkę, która mocno przybliżyła jego drużyną do awansu do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Trudno jest pogodzić się z traceniem takich goli w tak ważnych momentach.