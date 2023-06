Koszmarne sceny w meczu Rakowa, gwiazdor krzyczał z bólu. To może być cios

Podczas rozgrywanego w Arłamowie meczu towarzyskiego Rakowa Częstochowa z Puszczą Niepołomice doszło do bardzo niepokojących dla mistrza Polski scen. W 20. minucie na murawę po starciu z rywalem upadł Ivi Lopez, który długo nie podnosił się z boiska, krzycząc z bólu. Ostatecznie plac gry opuścił, opierając się o członków sztabu medycznego częstochowskiego klubu. Nie wygląda to dobrze dla drużyny trenera Dawida Szwargi biorąc pod uwagę zwłaszcza zbliżające się eliminacje do europejskich pucharów.