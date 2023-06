Koszmar największej gwiazdy Rakowa! Poważna kontuzja, najgorszy "wyrok"

Raków Częstochowa. Ivi Lopez zerwał więzadła krzyżowe

Oznacz to, że mistrz Polski będzie musiał radzić sobie bez swojego kluczowego zawodnika w eliminacjach do europejskich pucharów. Raków eliminacje Ligi Mistrzów rozpocznie od dwumeczu z estońską Florą Tallin w dniach 11 i 18 lipca.

Ivi Lopez, który do Rakowa dołączył latem 2020 roku, jest uznawany za jednego z najlepszych piłkarzy Ekstraklasy. W zeszłym sezonie we wszystkich rozgrywkach zdobył 14 bramek i zaliczył 10 asyst. Łącznie jego bilans w Rakowie to 49 bramek i 30 asyst w 113 meczach.