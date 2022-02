Do Częstochowy wybrało się 300 kibiców "Białej Gwiazdy". Bilety rozeszły się bardzo szybko, ale na miejscu na przyjezdnych czekała niezbyt miła niespodzianka.

"Wstyd, że ktoś na to w ogóle zezwolił" - to kolejny z komentarzy do zdjęcia sektora, który zaprezentował twitterowy profil Stadionowi Oprawcy. A wygląda ono tak:

Kontrowersyjny sektor. Co na to Raków?

Jeden z internautów o komentarz poprosił Wojciecha Cygana, przewodniczącego rady nadzorczej Rakowa i wiceprezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej.

"Naprawdę Pan uważa, ze to pomysł klubu?" - odpisał Cygan, dając do zrozumienia, że stadion należy do miasta, a nie do klubu.

Reklama

Na inaugurację rundy wiosennej Raków w niedzielne popołudnie pokonał Wisłę 2-0. Dzięki wygranej Raków wskoczył na trzecie miejsce, Wisła zajmuje 13. pozycję.

PJ