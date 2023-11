Koniec pustych dywagacji. Mistrzowie Polski tracą snajpera. Jest oficjalny komunikat

Przed Rakowem Częstochowa rysuje się trudny finisz tegorocznej części sezonu. Do rozegrania pozostało jeszcze w sumie siedem spotkań w PKO Ekstraklasie, Pucharze Polski i Lidze Europy. Tymczasem ekipy mistrza Polski nie przestają trapić kłopoty zdrowotne. Do grona kontuzjowanych dołączył John Yeboah, który - jak czytamy w klubowym komunikacie - na powrót do pełni sił potrzebuje trzech tygodni. To może oznaczać, że w tym roku na murawę już nie wybiegnie.