Kompromitacja mistrzów Polski. To koniec pucharów dla Rakowa

Raków Częstochowa przegrał z Atalantą Bergamo, której trener w Sosnowcu wystawił rezerwowy skład, 0:4 i odpadł z europejskich pucharów. Mistrzowie Polski nie wykorzystali znakomitej okazji, by wiosną zagrać w Lidze Konferencji Europy. W pewnym momencie do awansu wystarczyłoby, gdyby zdobyli jedną bramkę, bo w korespondencyjnym pojedynku Sporting Lizbona wygrał ze Sturmem Graz 3:0. To się nie udało i Raków kończy przygodę z Europą.