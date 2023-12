Kluczowy transfer mistrzów na horyzoncie. Raków domyka arcyważny ruch

Vladan Kovaczević przed dołączeniem do Rakowa Częstochowa był wielką niewiadomą dla kibiców "Medalików" - oto bowiem pod Jasną Górę przybył bramkarz, który wcześniej zbierał doświadczenie jedynie w kraju swego urodzenia, czyli w Bośni i Hercegowinie .

Mijały jednak miesiące i golkiper zdobywał coraz większe zaufanie sztabu szkoleniowego oraz fanów, stając się jednym z najważniejszych ogniw w zespole dowodzonym przez Marka Papszuna . Z ekipą z Limanowskiego zdołał on zdobyć wiele cennych tytułów, na czele z niedawnym, historycznym mistrzostwem kraju.

Z oczywistych względów Kovaczević po pewnym czasie znalazł się też na celowniku najróżniejszych europejskich klubów - a chyba najbardziej spektakularną plotką dotyczącą piłkarza była ta łącząca go z lizbońską Benficą . Ostatecznie nie opuścił on "Czerwono-Niebieskich", ale nowy pierwszy trener, Dawid Szwarga , woli dmuchać na zimne.

Raków Częstochowa zimą wzmocni się nowym bramkarzem. Szahinović potencjalnym następcą Kovaczevicia

Jak informuje Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl Raków ma właśnie finalizować transfer, o którym sporo mówiło się jeszcze w trakcie ostatniego letniego okienka. Do Częstochowy ma trafić Muhamed Szahinović - i jak łatwo się domyśleć jest to kolejny bramkarz, taki, który mógłby ewentualnie przejąć schedę po dotychczasowej "jedynce".

Co ciekawe Szahinović to wychowanek FK Sarajewo, a więc drużyny, z którą przed przejściem do "Medalików" związany był też Kovaczević. 20-latek wywodzący się właśnie ze stolicy Bośni i Hercegowiny ponadto zaliczył jak dotychczas występy w kilku kolejnych młodzieżowych reprezentacjach "Smoków", ostatnio prezentując swe umiejętności w zespole U-21.