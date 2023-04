Gwiazdor Rakowa zwrócił się do Papszuna. Te słowa mówią wszystko

Marek Papszun przyznał, że nie ma jeszcze skonkretyzowanych planów na przyszłość i nie jest "po słowie" z żadnym nowym klubem. - Nie będę teraz wchodził w szczegóły, bo to nie jest dobry moment. Decyzja nie ma podłoża pracy w innym klubie. Tyle mogę na dziś powiedzieć - stwierdził Papszun. - Cieszę się, że wszystko zostało utrzymane w tajemnicy. Nie było żadnych wycieków. To dobrze o nas świadczy. Chwilę przed konferencją przez szacunek do drużyny, do sztabu, przekazałem informację. Po minach było widać zaskoczenie - opowiedział o kulisach decyzji trener.