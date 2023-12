Vladan Kovacević nie ukrywał ogromnych emocji. Chwytało za serce

Vladan Kovacević odchodzi? "Każdy by chciał iść do lepszej ligi, ale..."

- Każdy by chciał iść do lepszej ligi, ale nie wszystko jest w moich rękach. Robię co mogę na boisku, ale to zależy od innych ludzi, agentów, klubów, które mnie chcą i zobaczymy. Teraz jestem zawodnikiem Rakowa i tylko na tym się skupiam.