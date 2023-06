Gwiazdor Ekstraklasy odejdzie do Legii? Jest jasna deklaracja

Ivi López to jeden z najlepszych piłkarzy Ekstraklasy. Czy gwiazdor Rakowa – gdyby otrzymał ofertę z Legii Warszawa – zdecydowałby się na przenosiny do stolicy? – Najpierw porozmawiałbym z Rakowem, co moglibyśmy zrobić, abym nie musiał nigdzie odchodzić – powiedział Hiszpan w najnowszej rozmowie z kanałem "Po Gwizdku".