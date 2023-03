Gwiazda Ekstraklasy bohaterem fatalnej pomyłki. Przeoczono ważny szczegół

Niespełna 25-letni bramkarz Vladan Kovacević to od dawna mocny punkt Rakowa Częstochowa , obecnego lidera polskiej Ekstraklasy. Urodzony na terenie Bośni i Hercegowiny Kovacević w przeszłości grał dla bośniackiej reprezentacji U-21 i wydawało się, że właśnie ten kraj będzie reprezentował w kontekście seniorskiej kadry. Jednak w pewnym momencie Kovacević dokonał wolty, kierując się ku kadrze Serbii, której obywatelstwo również otrzymał.

To mocno nie spodobało się części bośniackich kibiców, o czym pisaliśmy tutaj: Bramkarz Rakowa wyklęty przez rodaków. Obrażają jego matkę, życzą mu kontuzji i chorób .

Vladan Kovacević nie będzie mógł najpewniej zagrać dla Serbii. Jak do tego doszło?

Wcześniej selekcjoner reprezentacji Serbii Dragan Stojković zawarł nawet nazwisko bramkarza Rakowa na szerokiej liście zawodników branych pod uwagę przez trenera i - jak przyznał - miał w planach powołanie go na najbliższe mecze. Ostatecznie jednak powołania na spotkania Serbii z Litwą i Czarnogórą nie otrzymał.