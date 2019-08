Beniaminek z Częstochowy zagrał z Górnikiem w Zabrzu dobre spotkanie, a mimo to zszedł z boiska pokonany 0-1. O wszystkim zdecydowało samobójcze trafienie pomocnika Rakowa Igora Sapały.

To była 63. minuta spotkania. Akcją Górnika rozpoczął Mateusz Matras, który zagrał na lewo do bardzo dobrze grającego Erika Janży. Ten ni to dośrodkował, ni to wrzucił w pole karne rywala. Mocno bitą piłkę próbował ratować Sapała. Futbolówka odbiła się od niego, zmieniła lot, minęła zdezorientowanego Michała Gliwę i wpadła do siatki. To, jak się okazało, był decydujący moment...

- Chciałem ratować "wrzutkę" rywala, no i niestety nie udało się. To był niefortunny przypadek. Swoje w tym wszystkim zrobiły też warunku. Było mokro, padał deszcz - tłumaczy Sapała.

Pytany o przebieg spotkania pomocnik Rakowa mówi. - Bramka dla rywala padła w złym momencie, kiedy akurat mieliśmy przewagę i było blisko strzelenia przez nas bramki. Dlatego naprawdę szkoda, że tak się stało, że tak się to wszystko potoczyło. Gol dla nas wisiał w powietrzu, a bramka dla rywala padł w najgorszym z możliwych dla nas momentów. To był po prostu pech - podkreśla.

Faktycznie, kilka minut przed rozstrzygającym golem, dobrze grająca na stadionie im. Ernesta Pohla jedenastka z Częstochowy miała "swoją" okazję, w słupek bramki, w której dobrze spisywał się Martin Chudy, trafił jednak Petr Schwarz. Goście mieli też kilka innych okazji do zdobycia bramek...

Tymczasem o wszystkim zdecydowało samobójcze trafienie. - To moja pierwsza taka bramka - podkreśla Sapała. To już zresztą drugie kolejne samobójcze trafienie częstochowskich piłkarzy, bo w starciu z Cracovią na listę strzelców, tyle że do swojej bramki wpisał się Emir Azemović.

Drużyna prowadzona przez Marka Papszuna gra dobrze, ten futbol w wykonaniu beniaminka da się oglądać, ale na koncie są tylko trzy punkty... - Te punkty po nasze stronie jeszcze będą - zapewnia Sapała. Kolejny rywalem Rakowa "u siebie" w Bełchatowie za tydzień w niedzielę 18 sierpnia będzie Lechia Gdańsk.



Zdjęcie Igor Sapała / Tomasz Kudala / East News

Michał Zichlarz, Zabrze