Od początku aktywność w ofensywie wykazywał Patryk Kun z ekipy Rakowa, który starał się wybiegać do prostopadłych piłek posyłanych w jego kierunku z środka pola. Powodzenie przyniósł jednak częstochowianom zupełnie inny manewr.

Fabian Sturgeon minął serię zwodów dwóch rywali i szybko zdecydował się na strzał. Tę sekwencję poprzedziła składna akcja gości, co razem z celnym strzałem przełożyło się na objęcie prowadzenia 1-0 przez faworytów.

Fortuna Puchar Polski. Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Raków Częstochowa. Zwycięstwo faworyta

Kun mógł trzy minuty później podwyższyć przewagę, ale mimo minięcia bramkarza i pustej bramki, nie wcelował do niej futbolówki. Co nie udało się Kunowi, powiodło się Benowi Ledermanowi już pod koniec pierwszej połowy nie stracił on zimnej krwi i tuż sprzed bramki trafił na 2-0.

Druga część spotkania to przede wszystkim zaostrzenie gry, spora liczba żółtych kartek pokazywanych przez sędziego i nadal kontrola pozostająca w "nogach" piłkarzy Rakowa. Strzegący słupków ekipy z Częstochowy bramkarz Kacper Trelowski kilka razy musiał się wykazać, a wynik już nie uległ zmianie.

Polska - Puchar Polski

2021-12-01 14:30 | Stadion: Stadion Termaliki Bruk-Bet Nieciecza Bruk-Bet Termalica Nieciecza Raków Częstochowa 0 2 DO PRZERWY 0-2 Sturgeon 7' B. Lederman 43'

MR