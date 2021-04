​Finał Pucharu Polski. Muniek Staszczyk: Szansa na dublet

Sezon 2020/21 jest najlepszy w historii Rakowa Częstochowa. Może być również najlepszy w życiu wokalisty T. Love Muńka Staszczyka, który jest wiernym kibicem Rakowa i Legii.

Maciej Słomiński, Interia: 2 maja Raków Częstochowa zagra w finale Pucharu Polski z Arką Gdynia. Jak pan zamierza spędzić ten dzień?

Muniek Staszczyk, wokalista T.Love: - Moje serce będzie mocno biło dla Rakowa, tam się wychowałem. Mój blok prawie sąsiadował ze stadionem, choć muszę przyznać, że częściej niż na futbol chodziłem na żużel, Włókniarz miał wtedy sukcesy. W wieku 19 lat wyprowadziłem się do Warszawy. W połowie lat 90. Raków po latach posuchy awansował do Ekstraklasy, przyjeżdżał na Łazienkowską. Serce miałem wtedy rozdarte między dwa moje miasta i kluby, schizofreniczne uczucie. Mój wujek Celestyn Dzięciołowski grał w Legii w latach 50., dlatego już wtedy ten klub był mi bliski, nawet na odległość.

Może pan zatem ustrzelić dublet, Legia jest już mistrzem, Raków z pucharem.

- To będzie miód na moje serce. Raków zagra w europejskich pucharach, po raz pierwszy w historii. To ogromny sukces, w dodatku na stulecie klubu. W Częstochowie nikt nie marzył o Europie kilka lat temu. Pamiętam taki mecz, koledzy mnie zabrali, Raków grał z Bytovią, to była II liga, rywali prowadził Paweł Janas, a naszą drużynę Jerzy Brzęczek. Zaproszono mnie po meczu na "after party", działacze mówili, że mają w planach budowę Rakowa na poważnym poziomie. Krzysiek Kołaczyk, były świetny piłkarz był wiceprezesem, słuchałem ich, ale nie dowierzałem. Dziś to o czym oni mówili, staje się faktem. Dziś Rakowa każdy się boi, każdy go szanuje.

Jaka jest tajemnica sukcesu Rakowa?

- Raków na tle Ekstraklasy wyróżnia się mądrością, jest zaprzeczeniem trendów obowiązujących w polskiej piłce, nie ma pochopnych decyzji i zwalniania trenera po jednym niepowodzeniu. Trener Marek Papszun prowadzi klub już od pięciu lat, wyprowadził go z II ligi. Obserwuję uważnie jego pracę, od 2019 r., gdy Raków jeszcze jako klub I-ligowy, doszedł do półfinału Pucharu Polski, pokonując po drodze Lecha i Legię. Widziałem te mecze na żywo w Częstochowie.

Pan przeprowadził się z Częstochowy do Warszawy, Papszun odwrotnie - ze stolicy pod Jasną Górę.

- Mogę być nieobiektywny, ale chłopaki grają ładną piłkę. Oprócz kibicowania Rakowowi i Legii jestem kibicem futbolu, potrafię odróżnić piłkę ładną od beznadziejnej. Mecze naszej Ekstraklasy to przeważnie flaki z olejem, natomiast gdy gra Raków, widać jakiś pomysł, to drużyna ofensywna, którą przyjemnie się ogląda.

Raków po raz pierwszy zagra w pucharach, nie boi się pan kompromitacji?

- Nie ma co kryć, Raków wykorzystał słabość ligowej konkurencji. Ekstraklasa jest strasznie słaba, w porównaniu nawet do ligi czeskiej czy bałkańskich. Robert Lewandowski, którego wydała ta ziemia, dla mnie jest kosmitą. Na puchary potrzebne są wzmocnienia, tam będzie zupełnie inna gra. Oprócz trenera, brawa także dla prezesa, udało się pozyskać fajnych zawodników, transfer Iviego Lopeza to strzał w dziesiątkę. Nie ma palenia pieniędzmi w piecu, transferów za miliony, gracze są znajdywani okazyjnie. Cieszę się, że Raków nie podzielił losu beniaminków, którzy potupią nogami, a potem grzecznie wracają na swoje miejsce. Ten sezon to dla Rakowa wielka sprawa. A jeśli zostanie ukoronowany Pucharem Polski, to będzie jeszcze większa.