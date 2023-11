Fatalne wieści dla mistrzów Polski. Stało się najgorsze. Decyzja mogła być tylko jedna

Niepokój w obozie Rakowa. Snajper mistrzów Polski wraca pod Jasną Górę z urazem

Zapadła decyzja, że Yeboah wraca do Polski. Tu przejdzie dokładne badania i podda się leczeniu. Dla trenera Dawida Szwargi to fatalna informacja w perspektywie kolejnych meczów ligowych i finiszu fazy grupowej Ligi Europy. Liczba graczy kontuzjowanych urosła w obozie mistrzów Polski do sześciu.