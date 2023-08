Fantastyczne wieści dla Rakowa! Kluczowy piłkarz zdążył na czas

Z naszych informacji wynika jednak, że Arsenić zdążył dojść do siebie na tyle, by zagrać dziś od początk u. 29-letni chorwacki obrońca ma rozpocząć spotkanie w wyjściowym składzie.

Raków gotowy na decydujące starcie

Piłkarze Rakowa już we wtorek dotarli do Kopenhagi. We wtorkowy wieczór trenowali na stadionie Parken, a dziś czeka ich najważniejsze wyzwanie. Decydujące starcie o wejście do azy grupowej Ligi Mistrzów.