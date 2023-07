Eliminacje Ligi Mistrzów. Trener Flory Tallin chwali jakość Rakowa Częstochowa

W czym więc lepszy był Raków? Ciekawie diagnozuje to Jurgen Henn, szkoleniowiec Flory. Jego zdaniem zaważył fakt, że po przerwie jego zespół był zmuszony do wyjścia wyżej i szukania swoich szans, by jakkolwiek utrzymać się w dwumeczu, co Raków skutecznie wykorzystał, zadając kolejne ciosy. Skomplementował też zespół Dawida Szwargi, mówiąc o jego dużej jakości.