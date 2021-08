Raków Częstochowa swój pierwszy mecz IV rudny rozegra w czwartek 19 sierpnia na stadionie miejskim w Bielsku-Białej. Spotkanie z KAA Gent zaplanowano na godzinę 18:00. Rewanż odbędzie się tydzień później.

Komisja Sędziowska UEFA wyznaczyła na sędziego tego spotkania Alejandro Jose Hernandeza Hernandeza, któremu na liniach pomagać będą Jose Enrique Naranjo Perez i Teodoro Sobrino Magan. Arbitrem technicznym będzie Cesar Soto Grado.

Alejandro Jose Hernandez Hernandez ma 38 lat i jest uważany jest za jednego z czołowych hiszpańskich arbitrów, który od 8 lat jest regularnie nominowany na spotkania La Liga. Do tej pory poprowadził ich aż 161. Karierę sędziego międzynarodowego rozpoczął w 2014 roku, lecz do tej pory nie dostał żadnych konkretnych, topowych spotkań, poza dwoma meczami fazy grupowej Ligi Europy. Na Euro 2020 pełnił rolę sędziego VAR i aż 12 razy zasiadał za monitorami. Hiszpański arbiter znajduje się w kategorii UEFA First i przez wielu, uważany jest za kandydata do awansu do topowej grupy Elite.

W tym sezonie Alejandro Jose Hernandez Hernandez poprowadził tylko dwa oficjalne spotkania. W drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów był rozjemcą meczu PSV Eindhoven - Galatasaray. Później otrzymał nominację na spotkanie trzeciej rundy kwalifikacji do Ligi Konferencji, gdzie FC Luzern przegrało 0-3 z Feyenoordem.