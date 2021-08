El. Ligi Konferencji. Azerbejdżanin poprowadzi mecz KAA Gent – Raków Częstochowa

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lech - Lechia. Maciej Skorża na konferencji przed meczem w Poznaniu INTERIA.TV

Spotkanie KAA Gent - Raków Częstochowa odbędzie się w czwartek 26 sierpnia o godzinie 20:00. W pierwszym meczu dość sensacyjnie zwyciężyli podopieczni Marka Papszuna 1-0 i sprawa awansu do fazy grupowej jest nadal otwarta. Częstochowianie mają szansę zapisać się na kartach historii klubu, jednak zadanie to z pewnością nie będzie łatwe.

Sędzią meczu KAA Gent - Raków Częstochowa będzie Aliyar Aghayev z Azerbejdżanu, a asystować mu będą Zeynal Zeynalov i Akif Amirali. Arbitrem technicznym będzie Elchin Masiyev. Z pewnością nazwisko sędziego wiele nikomu nie mówi, jednak jest on doświadczonym rozjemcą, który znajduje się grupie UEFA First.

Kim jest sędzia meczu KAA Gent - Raków Częstochowa?

Aliyar Aghayev ma zaledwie 33-lata, ale jest bardzo doświadczony, o czym świadczą jego liczby. Azerbejdżanin znalazł się na liście sędziów międzynarodowych w wieku 25 lat, co jest swego rodzaju ewenementem. Przez ten czas poprowadził wiele spotkań kwalifikacyjnych i eliminacyjnych do dużych imprez organizowanych przez UEFA. Co najważniejsze dla niego był rozjemcą w 11 meczach fazy grupowej Ligi Europy, co patrząc na jego wiek jest sporym osiągnięciem. Dodatkowo w 2016 roku był sędzią finału Mistrzostw Europy do lat 19. Mecze azerbejdżańskiej Premyer Liqa prowadzi od 11 lat, a na swoim koncie ma ich ponad 180.

Aliyar Aghayev jest aktualnie najlepszym arbitrem w Azerbejdżanie o czym świadczy ranking sędziów UEFA. Jest on jednym z trzech sędziów głównych międzynarodowych ze swojego kraju i znajduje się w grupie First. Pozostała dwójka należy do najniższej grupy - Third.

W obecnym sezonie Aliyar Aghayev poprowadził jeden mecz eliminacyjnych do Ligi Konferencji, gdzie w trzeciej rundzie zmierzyły się zespoły Fola Esch i Linfield FC (2-1). W tym spotkaniu pokazał aż 7 żółtych kartek i podyktował rzut karny.