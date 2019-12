W pierwszym niedzielnym meczu 17. kolejki PKO Ekstraklasy Raków Częstochowa pokonał Jagiellonię Białystok 2-1. Podopieczni Marka Papszuna decydującą bramkę zdobyli w ostatniej akcji meczu.

Po dość chaotycznych pierwszych minutach Jagiellonia uspokoiła grę i stworzyła groźną sytuację. Piłka, po strzale głową Tomasza Przikryla otarła się jednak o słupek.

W kolejnej akcji odpowiedział Raków. Prostopadłe podanie dostał Aleksandar Kolew i znalazł się w sytuacji sam na sam. Zdecydował się na podanie do Kamila Piątkowskiego, który trafił do pustej bramki. Trafienie nie zostało jednak uznane, bo wcześniej Bułgar był na spalonym.

Po tej sytuacji mecz się otworzył. Było sporo sytuacji, ale bardziej składne ataki przeprowadzała Jagiellonia. Gospodarze atakowali bardzo chaotycznie, a rywale spokojnie budowali swoje akcje. Tak było też w 28. minucie, kiedy po ładnym rozegraniu piłki z Jesusem Imazem, do siatki trafił Bartosz Bida.

Po objęciu prowadzenia podopieczni Ireneusza Mamrota koncentrowali się głównie na utrzymaniu prowadzenia. Zawodnicy Rakowa próbowali to wykorzystać, ale brakowało im argumentów czysto piłkarskich i do przerwy nie potrafili stworzyć niczego kreatywnego.

Początek drugiej połowy należał do Rakowa. Gospodarze próbowali prostopadłymi podaniami rozrywać szeregi obronne rywali. Sami jednak mieli problem z kontrolowaniem linii spalonego. W końcu jednak zdobyli bramkę, ale zrobili to po wrzutce. W 65. minucie, z prawej strony, dośrodkował Daniel Bartl. W polu karnym do piłki skakał Aleksandar Kolew, ale jej nie sięgnął. Futbolówka odbiła się jednak od pleców Jakuba Wójcickiego i wpadła do siatki.

Raków szedł za ciosem. Chwilę później sam Bartl mógł podwyższyć wynik, ale w sytuacji sam na sam trafił w bramkarza. W końcówce Jagiellonia postawiła wszystko na jedną kartę i ruszyła do ataku. Nie zdobyła już jednak zwycięskiej bramki, choć miała kilka okazji. Najlepszą zmarnował Jesus Imaz. Hiszpan, w 89. minucie, trafił w słupek.

Niewykorzystane okazje zemściły się w ostatniej akcji meczu. Bartosz Kwiecień stracił piłkę w okolicach środka boiska. Futbolówkę przejął Rusłan Babenko i podał do Sebastiana Musiolika. Ten popędził na bramkę. Uciekł Wójcickiemu, wbiegł w pole karne i płaskim strzałem po ziemi pokonał Sandomierskiego.

Dzięki temu zwycięstwu Raków oddalił się od strefy spadkowej. Co prawda pozostał na 11. miejscu, ale ma już 22 punkty, osiem więcej od Arki Gdynia, która jest pierwszą drużyną zagrożoną spadkiem.

Raków Częstochowa - Jagiellonia Białystok 2-1 (0-1)

Bramki: 0-1 Bartosz Bida (28.), 1-1 Jakub Wójcicki (samobójcza 65.), 2-1 Musiolik (90+4.)

Zdjęcie Bartosz Bida / Piotr Matusewicz / East News